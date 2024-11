Ambassade du Sénégal à Ottawa : L'IGE débusque une grosse nébuleuse et porte plainte

L'Agent judiciaire de l'État a actionné la justice suite à «des opérations financières opaques» découvertes sur le marché de réfection de l'ancien siège de l'Ambassade du Sénégal à Ottawa. Libération, qui donne l'information, précise que «les relations troubles entre la représentation diplomatique et une société dénommée "Ace building" sont au cœur de la procédure». Entre autres irrégularités, croit savoir la même source, ledit marché «avait été confié en parfaite illégalité et sans contrôle à cette entité pour 3,5 milliards de francs Cfa, en plus de travaux d'architecture pour 36,9 millions». Ce n'est pas tout, avance le journal : «L'ambassade prétendait, dans la foulée, que "Ace building" lui avait loué un hangar pour stocker son matériel pour trois ans.» Mais, «l'adresse supposée abriter le hangar s'est révélée fausse [alors que] les loyers ont été versés en intégralité» au bailleur. Pire, complète Libération, «aucun des documents, ayant trait à ces opérations, n'a été retrouvé». Toutes les preuves ont été détruites.