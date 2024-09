Amadou Ba annonce la création prochainement de son parti politique

L’ancien Premier ministre sous Macky Sall et candidat de BBY à la présidentielle de 2024, Amadou Ba annonce la mise sur pied très prochainement de son parti politique. Il a fait l’annonce ce lundi lors de la cérémonie de lancement de sa nouvelle responsabilité. « L’heure est venue de réagir, non pas avec précipitions mais avec discernement…. De nombreux appels ont été lancé pour que je crée ma propre formation politique, je vous ai entendu, je vous ai compris et après mure réflexion, j’ai décidé de répondre à cet appel. C’est pourquoi, mes chers compatriotes, je souhaite que nous avancions de manière réfléchie, et inclusive en suivant une démarche différente, celle de l’écoute et du dialogue avant tout », a déclaré Amadou Ba. Toutefois, Amadou Ba propose à ses alliés d’entamer d’abord des démarches auprès des forces vives de la nation avant de lancer officiellement ledit parti politique. « Ce qui construit un pays, ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines, nous devons posez des bases solides en consultant largement avant de formaliser la création du parti qui incarne notre responsabilité. C’est pourquoi, aujourd’hui, je propose d’entamer ensemble cette démarche. Nous allons d’abord Dialoguer, rencontrer, les forces vives de la nation, ceux qui m’ont soutenu, ceux qui m’ont accordé leur confiance, mais aussi ceux qui ne m’ont pas encore compris, ou qui hésitent », a-t-il suggéré avant de lancer, « au-delà des ambitions personnelles, ce parti sera au service d’une vision collective encrée dans les réalités de notre pays ». Amadou n’a pas manqué de remercier les 35% de sénégalais qui ont voté pour lui lors de la présidentielle de mars 2024 et également les membres de la coalition BBY et de l’APR.