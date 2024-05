Affectation du général Kandé à New Delhi : Mamoudou Ibra Kane charge Bassirou Diomaye Faye

Ancien chef d'Etat-major général de l’armée de terre, le général Souleymane Kandé a été affecté par le président Bassirou Diomaye Faye à New Delhi, en Inde. Une affectation qui ne plairait pas à l'intéressé, car selon le journal "Le Quotidien", le général Kandé aurait décidé d'attaquer le décret du chef de l'Etat l'affectant en Inde. L'affaire a même fait réagir le journaliste et homme politique Mamoudou Ibra Kane. Sur les réseaux sociaux, il a chargé le président Bassirou Diomaye Faye, parlant d'une "curieuse façon de récompenser" l'homme qui a été un grand acteur de la lutte contre les rebelles en Casamance. "Armée : le général Kandé, ci-devant chef d'Etat-major de l'armée de terre, affecté à New Delhi comme attaché militaire. Curieuse façon de récompenser 'la terreur des rebelles' du Mfdc. Grâce à lui, la peur a changé de camp en Casamance. On n'exile pas un tel Diambar !", a écrit Mamoudou Ibra Kane.