Affaire de la pirogue retrouvée avec 30 cadavres au large de Dakar : 3 personnes déférées devant le procureur de la République

L’enquête sur l’affaire de la pirogue retrouvée la semaine dernière avec 30 cadavres est sur la table du procureur de la République. Selon des sources autorisées de Seneweb, la brigade arsenal de la gendarmerie du Port autonome de Dakar a conduit ce matin devant le parquet de Dakar trois personnes qui seraient impliquées dans l’organisation du voyage. Il s’agit d'A. Ndoye, C. Gaye et Ng. Ndiaye. Ils ont été arrêtés lundi dernier à Mbour. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui. Le suspect principal, connu sous le pseudonyme de "Naï", est localisé en Gambie. Ce qu’ils ont dit aux enquêteurs Selon les éléments de l’enquête, la pirogue contenait 200 candidats qui voulaient se rendre en Espagne, mais ils sont tous péris en mer. Face aux enquêteurs, les mis en cause ont avoué leur implication dans ce voyage clandestin, mais qu'ils ne connaissent pas Naï. L’affaire ferait sans doute l’objet d’une instruction, en attendant qu’un cabinet soit désigné pour l'ouverture d’une information judiciaire. La découverte macabre de la pirogue a été faite le 22 septembre dernier par des pêcheurs du village de Yoff.