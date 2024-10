Affaire contre la Douane : Khadim Ba Locafrique envoyé en prison

Les négociations entre le patron de Locafrique et la Douane n’ont pas abouti. Selon les informations de Seneweb, Khadim Ba est placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) pour les délits d’escroquerie sur deniers publics, infractions douanières, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux.