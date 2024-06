Affaire Sonko :« nous n’avons jamais connu un dossier aussi difficile dans notre carrière d’avocat », Me. Bamba Cissé

En conférence de presse conjointe, ce jeudi, Me Bamba Cissé, membre du pool d’avocats du leader de Pastef Ousmane Sonko, a, lors de sa prise de parole, fait des révélations sur « l’affaire Ousmane Sonko ». Il est revenu en détail sur ses relations avec son client et les raisons qui l’ont poussé à mettre en place un pool d’avocats pour la défense de ce dernier et comment l’avocat franco-espagnol, Juan Branco a rejoint la team. Me Bamba Cissé a fait savoir qu’il connaissait l’actuel Premier ministre depuis 2002. Mais, il a précisé qu’il a commencé à le défendre en 2016, lorsqu’il a été radié de la fonction publique par Macky Sall. « J’avais mis en place un collectif d’avocats pour le défendre. Il m'a séduit par sa carrure et son charisme. Je n’ai jamais vu un homme aussi charismatique qu’Ousmane Sonko. Nous l’avons défendu à l’époque avec quelques confrères et son dossier a été jugé quelques années plus tard alors qu’il n’avait pas besoin de jugement. Il avait dit que pour le principe, il s’était battu », a révélé Me. Cissé. Étant son avocat, en 2021, lorsqu’il a fait l’objet d’une plainte pour viol, Me. Bamba Cissé a indiqué qu’il avait fait appel à son confrère Me Khoureychi Ba pour la confection d’un pool d’avocats et que c’est ce dernier qui a fait appel à l’avocat franco espagnol Me Juan Branco. « J’avais mis en place un pool d’avocats et dans la mise en place du pool d’avocats, j’ai fait appel à Me. Cheikh Khoureychi Ba et c’est Khoureychi Ba qui a fait appel à Me Juan Branco. Parce que Juan Branco est quelqu’un qu'Ousmane Sonko suivait depuis très longtemps. Parce que c’est un écrivain, avocat, engagé, un patriote qui également aimait le Sénégal ». Toujours selon les explications de Me Cissé lorsque Sonko a eu vent de cela, il a insisté pour que Juan fasse partie de ceux qui vont le défendre. « Ousmane Sonko m’a demandé de faire tout pour que Branco rejoigne la défense. Et c’est ainsi que nous avions fait appel à Juan Branco et bien après la procédure de viol lorsque Mame Mbaye Niang avait porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation, parce qu’à l’époque, Macky Sall faisait tout pour éliminer Ousmane Sonko de la course aux élections, parce qu’il le savait grand favori des sondages et donc c’était l’homme à abattre, il ne fallait pas le laisser passer. De notre côté nous avions mis en place avec d’autres avocats comme Juan, Me Larifou, Hervé Kam qui est aujourd’hui arrêté au Burkina Fasso, entre autres, nous avons mis en place un pool pour contrecarrer tout ça », a souligné Me Cissé. Pour Me Cissé « l’affaire Ousmane Sonko », reste le dossier le plus marquant de leur carrière d’avocat. Ils ont subi même des sanctions pour d’autres. Mais malgré tout, ils ont tenu bon, car ils avaient un peuple à libérer. « Nous n’avons jamais eu un dossier aussi difficile que « l’affaire Ousmane Sonko ». Dans notre carrière d’avocat, c'était le dossier le plus difficile et le plus marquant. Beaucoup d’avocats ont été sanctionnés dans cette affaire. Nous étions sur le fil du rasoir, pour vous dire que nous avions pris des risques. D’autres ont été emprisonnés, Juan Branco a fait Rebeuss. Et face au juge, il n’a pas pipé mot. La seule phrase qu’il avait prononcée est « seule la lutte libère ». Et la lutte effectivement a libéré les Sénégalais Le mérite revient à tous ceux qui se sont battus, surtout les détenus politiques, parce que nous, nous n’avons pas fait la prison. Mais beaucoup d’entre nous ont vu leur chiffre d’affaires chuter de façon drastique, mais il s’agissait de sauver un pays. On n’avait rien demandé et Dieu sait qu’on ne demandera jamais rien du tout. Nous l’avons fait pour le Sénégal, nous l’avons fait pour la patrie. Parce que nous sommes des patriotes », a laissé entendre l’avocat