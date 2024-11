Affaire Prodac : Mamina Daffé et Ibrahima Cissé, placés sous mandat de dépôt

L'ancien coordinateur du Prodac Mamina Daffé et le gérant de la société Tida, Ibrahima Cissé, ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du pool financier pour des faits de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Ainsi, les montants détournés tourneraient autour de 682 millions de FCFA. Et c'est suite à leur face-à-face avec le juge qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt et envoyés tous les deux à la prison de Rebeuss ce lundi…