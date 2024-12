Affaire Prodac : « J’ai été blanchie par la Dic », Maimouna Ndour Faye

Face à la presse, ce mercredi matin, la patronne de la 7Tv, Maimouna Ndour Faye, s’est exprimée sur l’affaire dite Prodac (Programme des domaines agricoles communautaires). « J’ai entendu des confrères dire que la 7Tv a été ouverte avec l’argent du Prodac », a-t-elle d’emblée rappelé. Elle a ensuite expliqué qu’à l’époque où Mame Mbaye Niang était à la tête du ministère de la Jeunesse (le Prodac est sous la tutelle de ce département), on lui avait demandé d’organiser des événements. « On m’a demandé d’organiser un séminaire d’imprégnation des médias sur le Prodac. Tous les médias ont été invités, et on nous a versé 63 millions de francs CFA. J’ai payé 9 millions à la Tfm, 2 millions à la Sen Tv, 2,9 millions à Walfadjri, et d’autres montants à plusieurs autres médias », a-t-elle détaillé. Maimouna Ndour Faye a également indiqué qu’une enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic) l’a totalement disculpée. « Une enquête a été menée par la Dic. On m’a demandé de fournir les justificatifs concernant cette affaire. J’ai présenté tous les documents nécessaires : factures, listes des journalistes présents, etc. J’ai été blanchie », a assuré la patronne de 3M Universel. Elle a poursuivi : « J’avais tellement hâte que cette affaire soit éclaircie, et c’est désormais chose faite. Un pré-rapport a été établi. Les enquêteurs ont fait leur travail et étaient même étonnés. Ils se sont demandé pourquoi j’étais citée dans cette affaire, car je ne fais même pas partie du dossier pénal».