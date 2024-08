Affaire Dabala: Le présumé meurtrier, Nabou Léye et cie déférés ce mardi

La Division des investigations criminelles a pratiquement bouclé l'enquête sur le double meurtre survenu à Pikine Technopole. A cet effet, le présumé meurtrier Mamadou Lamine Diao, son oncle paternel Ousseynou Diao, la danseuse Nabou Léye et les autres suspects interpellés seront présentés, ce mardi, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye , sauf changement de dernière minute. L'information a été confiée à Seneweb par une source autorisée proche du dossier. Pour rappel, le danseur Aziz Dabala et Boubacar Gano alias Waly ont été atrocement tués dans un appartement situé à Pikine Technopole. Le double meurtre avait suscité l'indignation générale Mais la gendarmerie nationale par le biais de sa brigade spéciale de Touba avait réussi à faire tomber "l'homme le plus recherché au Sénégal ". Arrêté pendant la nuit du magal au quartier Dianatou Mahwa par les gendarmes, Mamadou Lamine Diao dit Modou Lo a été mis à la disposition de la Dic.