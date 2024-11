Affaire Ahmet Ndoye : les aveux du policier qui aurait délivré la fausse attestation

Ahmet Ndoye sera jugé ce lundi 4 novembre. Le chroniqueur de la Sen Tv a été placé sous mandat de dépôt le 29 octobre pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux. Il ne sera pas seul à s’expliquer devant la justice pour cette affaire. Un policier nommé A. Sow sera aussi à la barre. En détention préventive, cet agent du commissariat de la Médina («4e») est poursuivi pour faux et usage de faux et complicité. A. Sow aurait remis à Ahmet Ndoye l’attestation qui lui vaut ses déboires judiciaires. Arrêté pour défaut de permis, ce dernier avait déclaré que son permis a été saisi à la suite d’un contrôle routier effectué par un élément de la police de Médina, qui lui a remis le document en question. Lorsque l’affaire a été éclaté, le chef du commissariat du «4e», mise au centre du dossier, a mené sa petite enquête interne pour que jaillisse la lumière et restaurer l’image mise en mal de l'institution. Celle-ci a révélé que A. Sow a remis la fausse attestation. D’après L’Observateur, qui revient dans son édition de ce lundi sur son audition par son supérieur hiérarchique direct, le mis en cause a d’abord tenté de nier toute implication dans cette affaire avant de passer à table. «Je vais dire la vérité. C’est moi qui ai délivré l’attestation», a-t-il confessé, selon le quotidien du Groupe futurs médias. Mais A. Sow a précisé qu’il n’a pas remis le document directement à Ahmet Ndoye. Il est passé par un ami du chroniqueur, un de ses voisins à Rufisque, qui l’a contacté alors qu’il était chez lui. En établissant l’attestation depuis son domicile, rapporte le journal, le policier n’a renseigné ni le nom du bénéficiaire ni le numéro de son permis de conduire. Il revenait au destinataire final de s’en charger. Ce qui fut fait. «L’analyse de l’attestation a montré une différence notoire entre les écritures initiales de l’agent et celles mentionnant le nom et le numéro de permis», révèlent les «interlocuteurs» de L’Observateur. Après quelques jours d’arrêt de rigueur, A. Sow a été extrait de cellule et présenté au procureur de la République, vendredi dernier. Inculpé pour faux et usage de faux et complicité, le policier a été placé sous mandat de dépôt et conduit à Rebeuss. Il sera jugé ce lundi. Ahmet Ndoye, aussi.