Accident à Maka Braguèye : Le bilan passe à deux morts

Le bilan de l’accident mortel survenu ce matin vers 6 h, sur l'axe Louga – Saint-Louis, à hauteur du village de Maka Braguèye s’est alourdi. Une deuxième personne vient de succomber à ses blessures à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, selon une source proche de la structure hospitalière. Ce qui porte le bilan à deux morts et dix blessés.L’accident est causé par un carambolage impliquant un camion plateau en stationnement, un bus en provenance de Mpal et et un taxi jaune-noir.