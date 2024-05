Abass Fall flingue Diouf Sarr et la CCR : « Ce sera à vous de libérez nos deniers publics »

Le député Abass Fall s’en est pris, à nouveau, à Abdoulaye Diouf Sarr, coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr) et Cie. Ce, dans l’affaire dite de la reddition des comptes. « La CCR: des roublards avec à sa tête Diouf Sarr, un fossoyeur de l’argent public qui se noie dans les fonds force COVID ,joue à la fumisterie politique. Ce sera à vous de libérez nos deniers publics. Wait and see !« , a notamment posté le parlementaire. La Convergence des cadres républicains (Ccr) a bandé ses muscles pour exiger la libération de l’activiste Bah Diakhaté. «Notre Camarade Bah Diakhaté est le premier prisonnier politique des quarante-cinq premiers jours du Président Bassirou Diomaye Faye. La CCR demande à tous les cadres du parti et aux démocrates de se mobiliser pour libérer le Président de la République de l’emprise du Président du Pastef qui s’exerce à la ‘’fonction’’ de ‘’Président de fait’’», indique le communiqué signé par le coordonnateur, Abdoulaye Diouf Sarr, à l’issue de leur réunion tenue, ce jeudi au siège de l’Alliance pour la République sis à Mermoz.