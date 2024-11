ANSD / Projection de la population 2050-2073 : Le Sénégal va passer à 35 millions d'habitants en 2050, puis 57 millions en 2073, dans 50 ans

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié les résultats des projections de la population résidente du Sénégal à l'horizon 2073, d'ici 50 ans. Ainsi, la population va passer de 18 593 261 habitants en 2024 à 35 256 848 en 2050 soit dans 26 ans, avec 18 millions d'hommes et 17 millions de femmes. La population de la région de Dakar va passer à 5,9 millions d'habitants, suivie de Thiès 4,5 millions, et Diourbel en 3e position avec 4,4 millions d'habitants. Puis dans 50 ans, soit en 2073, la population du Sénégal va passer à 57 449 684 habitants dont 29 681 720 hommes et 27 767 966 femmes. Toujours selon le rapport de l'ANSD, la répartition de la population par sexe selon les groupes d'âges spécifiques est passée en 2024 de 1 369 866 pour le préscolaire ( 3-5 ans), 2 858 705 pour le primaire ( 6-11ans), 1 909 859 pour le moyen ( 12- 15 ans), 1 336 202 pour le secondaire ( 16-18 ans), 1 183 410 pour la licence (19-21 ans) , 687 947 pour la maitrise ( 22-23 ans) et enfin 938 988 pour le doctorant (24-26 ans) dont 485 111 filles contre 453 877 garçons. Elle sera en 2033 soit dans 10 ans de 1 888 809 pour le préscolaire ( 3-5 ans), 3 157 458 pour le primaire (6 -12 ans), 1 825 991 pour le moyen (12-15 ans), 1 416 962 pour le secondaire ( 16-18 ans), 1 439 754 pour la licence ( 19-21 ans), 951 376 pour la maitrise ( 22-23 ans) et enfin 1 359 156 pour le doctorant ( 24-26 ans).