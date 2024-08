AGETIP : pour la… clim de Sonko, le DG interrompt une réunion avec ses collaborateurs et se rend en vitesse à la Primature

Conscience professionnelle aiguisée ou zèle mal placé ? Le directeur général de l’Agence d’exécution des travaux publics (AGETIP) a quitté dans la précipitation une réunion avec ses services, mercredi dernier, à cause de soucis dans la climatisation de la Primature. D’après Source A, qui donne l’information, El Hadji Malick Gaye, a lancé à ses collaborateurs : «On vient de me joindre pour me dire que la clim du PM [Premier ministre] a des problèmes. Par conséquent, continuez la réunion, notamment avec les groupes de travail. Et à mon retour, on poursuivra la réunion.» «Puis, poursuit le journal, El Hadji Malick Gaye s’est attaché les services de Pape Sy, chef de projet, pour se rendre dare-dare à la Primature.»