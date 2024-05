61e anniversaire de la Journée de l’Afrique : le message de Bassirou Diomaye Faye à "ses pairs africains"

La 61e anniversaire de la Journée de l’Afrique, commémorant la naissance, le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, en Ethiopie, de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA), devenue Union africaine ( Ua), a été célébrée samedi, à Dakar. Dans un post sur X ( ancienne Tweeter), le président de la République sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a adressé ses "chaleureuses félicitations aux vaillants peuples du Continent qui suit sa marche irréversible vers le progrès". Avant de réaffirmer son engagement á oeuvrer pour le développement de l'Afrique. "Je me réjouis du thème de cette année qui porte sur l’éducation et réaffirme mon engagement à œuvrer, dans la solidarité, avec mes pairs africains, à la réalisation des objectifs panafricains d’intégration, de souveraineté et de développement au grand bénéfice de nos populations. Bonne fête!", a-t-il écrit.