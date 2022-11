réduction du coût de la vie : Le Nouveau Parti propose la mise en place d'associations de veille et de surveillance du respect des 11 mesures

Le Secrétariat national du Nouveau Parti (NP) propose la mise en place des associations et de surveillance des mesures de réduction du coût de la vie. Cette formation politique qui est en phase avec les 11 mesures prises par le gouvernement pour baisser les prix des denrées de première nécessité, du loyer et du soutien sur la consommation des ménages. Ces associations de veille et de surveillance seront placées sous "la tutelle des pouvoirs locaux''. Elles joueront un rôle de sentinelle pour le respect strict de l’application de ces mesures. "Quitte à sévir contre ceux qui n'appliquent pas la baisse", suggère le NP dans un communiqué parvenu à Seneweb. Le Secrétariat national du Nouveau Parti (NP) salue les mesures prises et félicite le Président Macky Sall. "Les décisions visent à soulager les ménages à travers des baisses substantielles des prix des denrées de première nécessité et du loyer. Ces mesures renforcent la solidarité nationale et l’inclusion sociale dans toutes les politiques publiques", lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction. La formation politique invite le gouvernement à veiller scrupuleusement à l’application effective des mesures précitées qui auront des effets positifs immédiats sur le pouvoir d’achat des populations. Par ailleurs, le NP exhorte tous les acteurs économiques à faire preuve de citoyenneté et de patriotisme pour le respect des prix fixés de manière consensuelle. Le NP a préconisé l'élaboration d'une stratégie nationale pour asseoir la souveraineté alimentaire. " Cette stratégie permettra d’arriver à une autosuffisance alimentaire , à replacer les semences au cœur des politiques alimentaires en commençant par organiser une évaluation de la sécurité semencière au Sénégal. Dans cet ordre d’idées, le NP plaide pour l’achèvement des DAC en cours et le démarrage de ceux annoncés et demande également l’audit des subventions accordées à l’agriculture dont le programme national d’autosuffisance en riz'', renseigne la même source. Le Secrétariat National demande en outre l’accélération de la mécanisation intégrée dans la politique de souveraineté alimentaire.