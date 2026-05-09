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Tabaski 2026 : les 21 mesures du Premier ministre Ousmane Sonko pour une organisation maîtrisée et sécurisée


Tabaski 2026 : les 21 mesures du Premier ministre Ousmane Sonko pour une organisation maîtrisée et sécurisée

présidée par le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara, a permis de faire le point sur l’état d’avancement des directives du Premier ministre pour un bon déroulement de l’évènement.

Voici le relevé des 21 décisions prises par le Premier ministre Ousmane Sonko :

A. ETAT DES LIEUX

  1. Les mesures prises par le Gouvernement l’année dernière ont permis d’assurer l’approvisionnement correct du marché en moutons à travers d’une part, la mobilisation de l’offre nationale et, d’autre part, l’importation à partir des pays de la sous-région, notamment du Mali et de la Mauritanie.
     

  2. Un cumul de 987 306 moutons a été enregistré dans les 296 marchés suivis, soit 118,95% de l’objectif de 830 000 têtes. Sur cet effectif, la production locale représente 70,22% et les importations, 29,78% .
     

  3. Toutefois, les défis structurels et contraintes ci-après subsistent :

  • l’insuffisance d’espaces aménagés pouvant abriter des points de vente de moutons, en particulier dans la région de Dakar et surtout le Département de Dakar ;

  • l’installation anarchique de points de vente ;

  • la cherté de l’aliment de bétail découlant de pratiques abusives avec la baisse effective de l’offre d’aliment de bétail consécutive aux difficultés croissantes d’approvisionnement en son de blé, en raison de tensions sur le marché international. L’impact des pluies hors saison sur la disponibilité  de foins d’arachide et la rareté des tourteaux de coton et autres intrants importés de la           sous-région liée à la situation géopolitique justifient également la cherté de l’aliment de bétail ;

  • la cherté du transport des animaux ;

  • les retards dans la mise en place et le remboursement des crédits pour l’opération.

Pour pallier les insuffisances constatés, Monsieur le Premier Ministre a pris les décisions ci-après, au terme du présent Conseil interministériel, que les ministres concernés doivent mettre en œuvre avec diligence et rigueur :
 

B. POUR LA PREPARATION DE LA TABASKI

B.1. AU TITRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA FACILITATION

  1. Le Ministre des Forces armées et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique :

  • assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble des circuits de commercialisation des moutons, comprenant notamment les points de passage frontaliers, les axes de convoyage, les zones d’attente et les points de vente ;

  • faciliter la circulation des véhicules transportant des moutons vers les marchés, notamment par la tolérance de la présence à bord de chaque camion ou wagon, de trois (03) bergers chargés de la surveillance des moutons.
     

  1. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires :

  • veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’application stricte des mesures d’exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski aux frontières, le long des axes routiers, dans les zones d’attente et les points de vente.
     

  1. Le Ministre des Transports terrestres et aériens, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage :

  • veiller au respect de la tarification consensuelle pour le convoyage des animaux, arrêtée à l’issue de la réunion de concertation entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski.
     

  1. Le Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et le Ministre des Finances et du Budget :

  • prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter la traversée du territoire de la République de Gambie pour l’approvisionnement des régions Sud.

B.2.AU TITRE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU FONCTIONNEMENT DES POINTS DE VENTE

  1. Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires et le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage,  le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, et les Maires, chacun en ce qui le concerne :

  • prendre les dispositions nécessaires pour l’aménagement de points de vente autorisés ;

  • le désencombrement des sites et leur nettoyage avant, pendant et après la fête de Tabaski avec l’appui de la Direction du Cadre de Vie et de la SONAGED ;

  • l’éclairage de tous les points de vente autorisés ;

  • l’ouverture de points d’eau temporaires dans tous les points de vente autorisés ;

  • la mise en place des comités de gestion dans tous les points de vente autorisés.
     

  1. Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique :

  • mettre en place des postes médicaux avancés dans tous les points de vente autorisés ;

  • mettre en place des équipes de préventionnistes aux différents points de vente.
     

  1. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce :

  • prendre les dispositions appropriées auprès des provendiers pour fixer et encadrer les prix de l’aliment de bétail et mettre un terme à la spéculation sur les prix de l’aliment de bétail :

  • faciliter aux opérateurs l’accès aux aliments usinés, par l’installation de stocks rapprochés au niveau des points de vente autorisés et veiller à l’application des prix conseillés.

  • accompagner les industriels dans l’accès aux matières premières, notamment le son de blé, en facilitant les importations et en explorant d’autres sources d’approvisionnement.
     

  1. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce :

  • prendre les dispositions idoines pour assurer un approvisionnement correct du marché en denrées essentielles pour la célébration de la fête, notamment l’huile, l’oignon ;

  • assurer un suivi rapproché de l’évolution du marché en rapport avec les gouverneurs de région afin de disposer d’informations fiables et d’apporter au besoin les corrections nécessaires.
     

  1. Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement :

  • mettre à la disposition du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, des moyens logistiques pour le ravitaillement en eau des points de vente.

B.3. AU TITRE DU FINANCEMENT

  1. Le Ministre des Finances et du Budget :

  • faciliter la mobilisation des ressources inscrites au budget du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, destinées : (i) à l’achat de l’aliment de bétail subventionné et à la préparation de la Tabaski, (ii) aux indemnités de déplacement sous forme de Caisse d’avance pour la prise en charge des agents qui seront en mission.
     

  1. Le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage et le Ministre des Finances et du Budget :

  • inviter la Banque Agricole du Sénégal (LBA), la BNDE, la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide (DER), le FONSTAB et les institutions de microfinance concernées à diligenter l’instruction des dossiers de crédit déposés par les opérateurs pour les besoins de l’opération Tabaski, en vue du déblocage des financements dans les délais requis. À cet égard, les opérateurs doivent s’atteler à l’accélération du règlement des arriérés constatés sur certains engagements notamment auprès de LBA et du FONSTAB.

B.4. AU TITRE DE LA COMMUNICATION

  1. Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique en relation avec le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage :

  • prendre les dispositions appropriées pour favoriser la diffusion d’informations sur l’état des marchés, notamment par l’organisation de reportages et d’émission sur l’opération dans les foirails, les zones d’attente et les points de vente.

B.5. AU TITRE DE LA COORDINATION DES ACTIVITES ET DU SUIVI DU MARCHE

  1. Les gouverneurs de région :

  • coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions régionaux définis lors des CRD, en particulier l’identification, l’aménagement avec les commodités requises (eau, électricité, aliments), et le nettoyage des sites de vente de moutons en rapport avec les maires ainsi que le renforcement de la sécurité au niveau desdits sites ;

  • veiller à l’application stricte des mesures prises à travers la lettre circulaire N°0040/PM/CAB/CT Agri.Elevage du 03 avril 2026.
     

  1. Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique :

  • prendre les dispositions idoines pour la surveillance sanitaire à l’entrée du bétail au Sénégal, le long des axes routiers, dans les zones d’attente et les points de vente.
     

  1. La coordination du Programme One Health :

  • veiller au respect des exigences de la santé animale, végétale et environnementale, en étroite collaboration avec les Ministères chargés de la Santé, de l’Elevage, de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement, du Commerce et de l’Industrie.
     

  1. Le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage et le Ministre de l’Industrie et du Commerce en relation avec toutes les parties prenantes :

  • transmettre au Premier Ministre, au plus tard, le 31 juillet 2026, un rapport-bilan unique du déroulement des opérations d’approvisionnement et de vente des moutons et de denrées de première nécessité pour la Tabaski. il 2026.

B-6 : AU TITRE DES PERSPECTIVES

  1. Le Ministre des Finances et du Budget :

  • étudier les moyens de renforcer les capacités d’intervention du Fonds d’appui à la Stabulation (FONSTAB) ;
     

  1. Le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage :

  • mettre en œuvre un programme d’envergure de production de cultures fourragères ;

  • élaborer un plan d’actions pour l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance du Sénégal en production de moutons de Tabaski dans les meilleurs délais possibles.

 



Samedi 9 Mai 2026 - 12:30



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