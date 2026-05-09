Crise institutionnelle: Le Président Diomaye Faye renvoie la loi électorale devant l'Assemblée

L'imbroglio des "deux versions"

L'annonce a été faite ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, par le biais d'un message présidentiel lu à l'hémicycle. Au cœur du litige : une confusion majeure sur le contenu du texte transmis pour promulgation.



L'erreur matérielle : L'Assemblée nationale a reconnu l'envoi d'une version initiale ne prenant pas en compte les amendements adoptés lors des débats. La volonté présidentielle : Bassirou Diomaye Faye souhaite « lever toute équivoque » après avoir constaté l'existence de deux versions différentes du document.



Un recours rare à l'article 73 de la Constitution

En invoquant l'article 73 de la Constitution pour exiger une nouvelle délibération, le chef de l'État marque une distance nette avec sa propre coalition. Dans son message aux députés, il insiste sur la nécessité de garantir que le texte final soit conforme à la « volonté réellement exprimée » par l'institution parlementaire.



Une opposition en observatrice

Cette séquence politique intervient alors que l'opposition, représentée par le groupe Takku Wallu d'Aissata Tall Sall, avait vivement contesté le texte. Si les députés non-inscrits n'ont pas pu saisir le Conseil constitutionnel faute de signatures, le groupe Takku Wallu a choisi de ne pas engager de recours pour éviter d'interférer dans les « tensions internes » du parti au pouvoir.



Quelle suite pour la procédure ?

Face à cette situation inédite, le bureau de l’Assemblée nationale doit se réunir pour définir la conduite à tenir. Ce renvoi place la majorité Pastef face à ses propres contradictions et expose publiquement les fractures au sein de l'exécutif.