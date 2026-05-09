Setal.net

Asthme, hypertension, apnée sévère : Mamina Daffé obtient une liberté provisoire pour raisons médicales


Asthme, hypertension, apnée sévère : Mamina Daffé obtient une liberté provisoire pour raisons médicales
L’ancien coordonnateur du Prodac, Mamina Daffé, a finalement obtenu une mise en liberté provisoire après plusieurs mois de détention à la Maison d’arrêt de Maison d’arrêt de Rebeuss. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, la Chambre d’accusation financière a confirmé, ce mercredi 6 mai 2026, son élargissement pour des raisons médicales jugées incompatibles avec le maintien en milieu carcéral.
 
Cette décision intervient au terme d’un intense bras de fer judiciaire entre le parquet financier et le juge d’instruction autour de l’état de santé de l’ancien responsable du Prodac.
 
D’après L’Observateur, Mamina Daffé, détenu depuis novembre 2024 dans le cadre d’une information judiciaire liée à la reddition des comptes, souffrirait de multiples pathologies graves nécessitant un suivi médical constant.
 
La Chambre d’accusation financière avait ordonné une expertise indépendante afin de déterminer si son état de santé restait compatible avec une détention, même dans une structure hospitalière pénitentiaire. Le juge d’instruction avait alors désigné le Dr Aliou Niang, pneumologue au Centre hospitalier national universitaire de Fann et conseiller à l’Ordre national des médecins.
 
Le rapport médical transmis à la justice décrit une situation particulièrement alarmante. Selon les éléments relayés par L’Observateur, Mamina Daffé souffre notamment d’un asthme persistant modéré, d’une sinusite maxillaire bilatérale, d’une drépanocytose AS, d’un syndrome sévère d’apnée obstructive du sommeil, d’hypertension artérielle ainsi que de séquelles pulmonaires liées à une ancienne tuberculose provoquant des saignements fréquents.
 
Son avocat, Me Baboucar Cissé, parle même d’« une vraie bombe sanitaire ».
 
Le spécialiste mandaté par la justice estime que ces différentes pathologies exposent l’ancien coordonnateur du Prodac à des risques majeurs de complications respiratoires et cardiovasculaires, notamment des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux ou encore des troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner la mort.
 
Dans ses conclusions, Dr Aliou Niang affirme clairement que l’état de santé de Mamina Daffé est incompatible avec un maintien en détention, y compris dans une structure pénitentiaire hospitalière, et recommande une prise en charge médicale adaptée.
 
La liberté accordée reste toutefois encadrée par des mesures de contrôle judiciaire strictes. Selon L’Observateur, Mamina Daffé devra se présenter chaque premier lundi du mois devant les autorités judiciaires et remettre son passeport au greffe du juge d’instruction.


Samedi 9 Mai 2026 - 12:43



Setal People - 11/04/2026 - 0 Commentaire

MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES

MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES
Moustapha Diakhaté a marqué l’histoire du MMA sénégalais ce vendredi soir à l’Adidas Arena de Paris. En s'imposant par décision unanime face à Begai lors du Main Event de l’ARES 40, il s'empare de la...

Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine

11/04/2026 - 0 Commentaire
Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine
La superstar de TikTok, Khaby Lame, est actuellement la cible de spéculations virales sur les réseaux sociaux. Entre une supposée procédure de divorce et des accusations de dissimulation de biens au...

Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni

10/04/2026 - 0 Commentaire
Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni
Le rappeur américain Kanye West, qui devait être en tête d'affiche d'un festival de musique en juillet à Londres, a été interdit d'entrer au Royaume-Uni à cause de ses propos antisémites ces...

Bamba Toure : l’architecte de l’influence et des réseaux au cœur des grandes ambitions du Sénégal

08/04/2026 - 0 Commentaire
Bamba Toure : l’architecte de l’influence et des réseaux au cœur des grandes ambitions du Sénégal
Dans un Sénégal en pleine mutation, où les enjeux de développement, de communication et de leadership deviennent de plus en plus stratégiques, certaines figures émergent avec force et discrétion....

Affaire Mame Dior : le juge écarte la détention et impose un bracelet électronique

04/04/2026 - 0 Commentaire
Affaire Mame Dior : le juge écarte la détention et impose un bracelet électronique
Poursuivie pour actes contre-nature et blanchiment de capitaux, l’actrice Mame Dior échappe à la prison mais reste sous surveillance judiciaire. Le dossier judiciaire impliquant l’actrice Mame Dior...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 30/04/2026 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos