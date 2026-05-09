Asthme, hypertension, apnée sévère : Mamina Daffé obtient une liberté provisoire pour raisons médicales

L’ancien coordonnateur du Prodac, Mamina Daffé, a finalement obtenu une mise en liberté provisoire après plusieurs mois de détention à la Maison d’arrêt de Maison d’arrêt de Rebeuss. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, la Chambre d’accusation financière a confirmé, ce mercredi 6 mai 2026, son élargissement pour des raisons médicales jugées incompatibles avec le maintien en milieu carcéral.

Cette décision intervient au terme d’un intense bras de fer judiciaire entre le parquet financier et le juge d’instruction autour de l’état de santé de l’ancien responsable du Prodac.

D’après L’Observateur, Mamina Daffé, détenu depuis novembre 2024 dans le cadre d’une information judiciaire liée à la reddition des comptes, souffrirait de multiples pathologies graves nécessitant un suivi médical constant.

La Chambre d’accusation financière avait ordonné une expertise indépendante afin de déterminer si son état de santé restait compatible avec une détention, même dans une structure hospitalière pénitentiaire. Le juge d’instruction avait alors désigné le Dr Aliou Niang, pneumologue au Centre hospitalier national universitaire de Fann et conseiller à l’Ordre national des médecins.

Le rapport médical transmis à la justice décrit une situation particulièrement alarmante. Selon les éléments relayés par L’Observateur, Mamina Daffé souffre notamment d’un asthme persistant modéré, d’une sinusite maxillaire bilatérale, d’une drépanocytose AS, d’un syndrome sévère d’apnée obstructive du sommeil, d’hypertension artérielle ainsi que de séquelles pulmonaires liées à une ancienne tuberculose provoquant des saignements fréquents.

Son avocat, Me Baboucar Cissé, parle même d’« une vraie bombe sanitaire ».

Le spécialiste mandaté par la justice estime que ces différentes pathologies exposent l’ancien coordonnateur du Prodac à des risques majeurs de complications respiratoires et cardiovasculaires, notamment des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux ou encore des troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner la mort.

Dans ses conclusions, Dr Aliou Niang affirme clairement que l’état de santé de Mamina Daffé est incompatible avec un maintien en détention, y compris dans une structure pénitentiaire hospitalière, et recommande une prise en charge médicale adaptée.

La liberté accordée reste toutefois encadrée par des mesures de contrôle judiciaire strictes. Selon L’Observateur, Mamina Daffé devra se présenter chaque premier lundi du mois devant les autorités judiciaires et remettre son passeport au greffe du juge d’instruction.