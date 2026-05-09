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Bantancoto : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites d’orpaillage clandestin à Saraya

Les éléments du Point d’appui du GARSI 2 de Moussala ont mené, ce vendredi 8 mai 2026, une vaste opération de sécurisation dans le village de Bantancoto, situé dans le département de Saraya, région de Kédougou. Cette intervention a permis de démanteler plusieurs sites d’orpaillage clandestin et de saisir une importante quantité de matériel utilisé dans l’exploitation illégale de l’or.


Bantancoto : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites d’orpaillage clandestin à Saraya
Conduite entre 11 heures et 17 heures dans le cadre d’une visite de secteur, l’opération s’inscrit dans la stratégie de lutte contre l’exploitation frauduleuse des ressources minières dans cette zone frontalière particulièrement sensible de l’est du Sénégal.

Au cours de la mission, les forces engagées ont mis la main sur plusieurs équipements servant aux activités clandestines. Le matériel saisi comprend notamment douze panneaux solaires, deux groupes électrogènes, deux bidons d’acide sulfurique, une batterie, une pompe aspiratrice, un raccord, un sac de charbon actif ainsi que trois sacs de 
Les éléments du GARSI 2 ont également procédé à une saisie incidente sur l’axe Gamba Gamba-Bantancoto. Les agents ont intercepté 60 bidons de carburant de 20 litres chacun, soit un total de 1 200 litres destinés à un trafic illicite d’hydrocarbures. Selon les premières constatations, ce carburant devait approvisionner les sites d’orpaillage clandestin de la zone.


Aucune interpellation n’a toutefois été enregistrée au terme de cette opération. Le matériel et les produits saisis ont été remis à la Brigade territoriale de Saraya pour les besoins de l’enquête et les suites judiciaires.

Cette nouvelle intervention du GARSI témoigne de la pression constante exercée par les forces de défense et de sécurité contre l’orpaillage illégal dans la région de Kédougou, un phénomène qui continue de poser d’importants défis sécuritaires, économiques et environnementaux.
 
 
Bantancoto : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites d’orpaillage clandestin à Saraya
 
 
 
Bantancoto : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites d’orpaillage clandestin à Saraya
 
 
 


Samedi 9 Mai 2026 - 12:21



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