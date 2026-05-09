Bantancoto : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites d’orpaillage clandestin à Saraya

Conduite entre 11 heures et 17 heures dans le cadre d’une visite de secteur, l’opération s’inscrit dans la stratégie de lutte contre l’exploitation frauduleuse des ressources minières dans cette zone frontalière particulièrement sensible de l’est du Sénégal.

Au cours de la mission, les forces engagées ont mis la main sur plusieurs équipements servant aux activités clandestines. Le matériel saisi comprend notamment douze panneaux solaires, deux groupes électrogènes, deux bidons d’acide sulfurique, une batterie, une pompe aspiratrice, un raccord, un sac de charbon actif ainsi que trois sacs de