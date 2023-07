le procès du faux médecin Amadou Samba renvoyé au 5 octobre

Le procès du faux médecin Amadou Samba prévu ce jeudi 6 juillet, devant le tribunal de Dakar, a été renvoyé d’office au 5 octobre 2023. En prison depuis le 2 avril 2020, le faux docteur Samba a comparaître libre à l’audience parce que bénéficiant d’une liberté provisoire depuis le 18 mars dernier. Il est poursuivi pour « exercice illégale de la profession de médecin, usurpation de titre, escroquerie, escroquerie portant sur les deniers publics, mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux en écritures privées, contrefaçon de sceaux d’une autorité, délivrance indue d’un document administratif et usage dudit document, usage des sceaux contrefaits ». Il avait fait plusieurs plateaux de télévision du Sénégal pour « sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires et promouvoir des journées de consultation gratuite »