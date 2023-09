Le ministère de l’Éducation nationale du Sénégal a officiellement annoncé que la rentrée scolaire pour les élèves aura lieu le jeudi 5 octobre 2023, englobant à la fois les établissements privés et publics. En revanche, la rentrée du personnel enseignant et administratif est prévue trois jours avant cette date. Cependant, cette rentrée scolaire se déroulera dans un contexte politique chargé, avec des élections à l’horizon. Des préoccupations existent quant à l’impact potentiel du programme « Ubbi teye jang teye » pour cette année, compte tenu des incertitudes liées aux événements politiques à venir. Parmi ces événements figurent le parrainage, la campagne électorale à venir, et l’élection présidentielle prévue pour le 24 février 2024. Ces éléments représentent des facteurs d’incertitude majeurs et suscitent des recommandations visant à préserver l’année scolaire des perturbations liées à la sphère politique.