Ziguinchor : seize voitures volées à Dakar retrouvées, certaines devaient être vendues en Guinée-Bissau

La Brigade de recherches du commissariat principal de Ziguinchor a porté un violent coup à un réseau de trafic de voitures. Lors d’une opération menée la semaine dernière, elle a mis la main sur seize véhicules volés à Dakar. Ceux-ci devaient être vendus sur place, à Bignona et en Guinée-Bissau. «Le cerveau ainsi que l’un de ses complices ont été arrêtés à Dakar. Pour Ziguinchor, d’autres complices ont été identifiés et leur arrestation est imminente», soufflent des sources du journal Libération, qui donne l’information dans son édition de ce lundi. Ces dernières soulignent que «les mis en cause seraient liés à un groupe à l’origine de vols et d’un trafic à grande échelle de véhicules».