Ziguinchor : l’APIX SA crée un guichet mobile pour les entrepreneurs locaux

L’APIX SA a mis en place un guichet mobile à Ziguinchor dans l’objectif de permettre aux entrepreneurs locaux d'obtenir des documents dans un court délai. Ce guichet de promotion et de service aux entreprises est une activité d'animation économique locale qui est déroulée suite aux directives du chef de l’État qui, a instruit de territorialiser les politiques publiques et de créer des cadres de proximité à l'endroit des secteurs privés locaux selon Kadio fofana, directeur du service aux investisseurs de l’Apix SA. « Ce guichet mobile de deux jours à Ziguinchor va nous permettre de nous réunir autour de l'investissement privé, de nous réunir pour soutenir l'entrepreneuriat local et de créer une synergie entre acteurs de l'administration autour de l'APIX et sous la supervision du gouverneur pour pouvoir redynamiser, rebooster le secteur privé local », dit-elle. Des propos appuyés par Sidy Guisse-Diongue, adjoint au gouverneur de Ziguinchor selon qui, ce guichet mobile va contribuer à l'équité territoriale des services publics destinés aux entreprises. "Il va permettre d'informer les entrepreneurs sur les créneaux porteurs, mais également sur les opportunités d'investissement. Il va aussi leur permettre d'accomplir leurs formalités administratives sur place et dans des délais très réduits", a-t-il indiqué. Et pour les entrepreneurs de la capitale du Sud, ce guichet mobile est venu à son heure. Ils soutiennent ainsi qu'il va alléger les lourdeurs administratives notées dans les procédures. « Le temps qui est donné dans l'exécution des dossiers administratifs, c'est extraordinaire par rapport au quotidien. Parce qu'apparemment, on peut rester par exemple jusqu'à 72 pour obtenir certains documents commerciaux. Alors si le guichet le fait en 24 heures c’est tout bénéfique pour les opérateurs », s’est réjoui Ousmane, un jeune entrepreneur.