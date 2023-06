Ziguinchor arrêté du Gouverneur : Interdiction temporaire de circulation sur les RN 4 et 5

Le Gouverneur de Ziguinchor a sorti un arrêté portant restriction temporaire de la circulation sur les routes nationales n°4 et N°5 et sur la route départementale n°5 . Le chef de l'exécutif régional, Guédji Diouf a pris cette mesure pour des raisons de sécurité.

"Arrêté Ne 073 portant restriction temporaire de la circulation sur les routes nationales n°4 et N°5 et sur la route départementale N° 205

ARRETE:

Article premier. Pour des raisons de sécurité, les horaires de circulation sur les

routes nationale n°4 et n°5 et sur la route départementale n°205 sont fixés, jusqu'à nouvel ordre, comme sult:

1- Sur la route nationale n°4 (de Ziguinchor à Oulampane): de 07 heures à 18heures.

2- Sur la route nationale n°5 (de Bignona à Séléty): de 08 heures à 16 heures.

3-Sur la route départementale n°205 (de Diouloulou à Kafountine): de 08 heures à 16 heures.

Article 2.- Les Préfets des départements de Bignona et de Ziguinchor, le Commandant de la Zone militaire n°5 et le Commandant de la Légion de Gendarmerie Sud, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera" lit-on dans le document.