Ziguinchor-Santhiaba Manjack : Un Asp enlevé par des rebelles…

Ce n’est toujours pas le dénouement heureux dans l’affaire de l’enlèvement de l’Asp, Barthelemy Diatta. L’agent de sécurité de Proximité capturé depuis le 20 Janvier, dans la forêt de Santhiaba Manjack, est à son 10e jour de captivité. Selon Sudfm, malgré les démarches et médiations entreprises par les autorités coutumières et autres, la liberté n’est pas toujours actée par les éléments rebelles qui l’ont enlevé. D’ailleurs, selon certaines indiscrétions, ces éléments rebelles l’utiliseraient pour poser sur la table leurs exigences. Et pourtant, quelques jours seulement après son enlèvement, sa libération imminente avait été agitée.