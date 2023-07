Ziguinchor : Ça chauffe encore à l'université Assane Seck

Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont encore manifesté ce matin. Après avoir bloqué la circulation des heures durant hier suivi d'échauffourées avec les forces de l'ordre, les étudiants sont ressortis dans la rue. Depuis 11 h, ils font face aux forces de l'ordre positionnées aux alentours de l'Uasz pour éviter le scénario d'hier, mais c'est sans compter avec la détermination des étudiants. Seydou Sow, coordonnateur des délégués des étudiants, que nous avons joint, de nous confier qu'ils sont dos au mur. Des mois durant, ils ont alerté les autorités sur leur situation et chaque fois, ce sont des promesses non-tenues. Pour le coordonnateur, ce cap sera maintenu jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Des revendications qui se résument à la livraison des 12 amphithéâtres de 150 places et un bâtiment pour le logement des étudiants d'une capacité de 150 lits. Ces bâtiments en construction depuis 2015 ne sont toujours pas achevés. Seydou Sow de nous faire savoir que depuis janvier dernier, ils ont sollicité des autorités universitaires et le ministère de tutelle l'équipement des amphis en tables-bancs pour leur permettre de faire cours convenablement. Seydou Sow et ses camarades disent ne pas comprendre que cette année, 2 500 étudiants soient orientés sans au préalable ouvrir ces amphithéâtres pour faciliter leurs conditions d'études, alors qu'ils étaient auparavant plus de 7 000. Et pour eux, l'option de la violence est l'un des moyens pour eux de se faire entendre des autorités.