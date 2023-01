Ziguinchor : 16 élèves exclus définitivement de leurs établissements

A Ziguinchor, 16 élèves ont été exclus définitivement de leurs établissements en cette année scolaire. Il s'agit de 11 élèves du lycée de Diouloulou au niveau du département de Bignona et 5 du lycée El Hadj Omar Lamine Badji de Djibock dans la commune de Ziguinchor. Ces derniers ont été exclus définitivement de ces deux établissements pour indiscipline caractérisée.

Les 11 élèves du lycée de Diouloulou rejoignent ainsi leurs camarades du lycée El Hadj Omar Lamine Badji qui ont subi en premier cette sanction. Ces derniers exclus en décembre dernier, l'ont été pour menaces et violences faites à des élèves et agents de l'administration scolaire. Ils ont été condamnés aussi par le conseil de l'inspection d'académie pour acte de défiance à l'endroit de l'administration de l'établissement et perturbations des enseignements apprentissage dans les établissements. Sur ces cinq élèves du lycée El Hadj Omar Lamine Badji de Djibock exclus définitivement, 2 étaient en terminale, 2 en 1ère et 1 en classe de seconde.

En ce qui concerne les 11 élèves du lycée de Diouloulou exclus en ce mois de janvier, les 8 étaient inscrits en classe de terminale, les 3 en première. Il a été reproché à ces potaches de destruction des biens de l'établissement; et agression verbale sur le personnel du lycée.