Ziguinchor : 150 tonnes d’ordures ramassées par jour

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) à Ziguinchor collecte et évacue 150 tonnes d’ordures par jour, a révélé le délégué pour la zone sud, Sékou Thiam, repris par l’APS; Concernant la commune de Ziguinchor, il a expliqué que la collecte des ordures est répartie selon huit secteurs, dont un secteur dédié aux grandes artères. La commune de Ziguinchor compte « aussi un dispositif de nuit qui assure le nettoiement du marché principal et certaines artères », a-t-il ajouté, précisant que les huit secteurs [pris en compte] couvrent les 35 quartiers de la commune de Ziguinchor où régulièrement les quartiers sont débarrassés de leurs déchets stockés dans des poubelles. » M. Thiam a indiqué que l’équipe sud de la SONAGED, dans le cadre de ce travail, compte sur « un effectif de 134 agents répartis entre les tâches de balayage, la collecte et la sensibilisation », la fréquence des rotations étant de mise « du lundi au samedi ».