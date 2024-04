Youssou Ndour sera honoré par l’université Berklee Valencia avec un doctorat honoris causa

L’établissement Berklee Valencia, une université privée à Valence en Espagne, conférera à Youssou N’Dour, le célèbre chanteur, compositeur, acteur et homme politique sénégalais, le titre de docteur honoris causa en musique. Cette distinction lui sera remise lors de la cérémonie de graduation de la classe de 2024, qui se tiendra le lundi 8 juillet à 18h00 au Auditori del Palau de les Arts. L’annonce a été faite par l’institution éducative dans un communiqué. Youssou, figure emblématique de la musique africaine sur la scène internationale, est salué pour ses contributions à la musique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il est également reconnu pour son rôle dans la promotion des rythmes traditionnels du Sénégal auprès d’un public mondial. « Sa musique, son activisme politique et son travail philanthropique ont marqué plusieurs générations d’artistes », souligne le communiqué de Berklee Valencia.