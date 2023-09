Youssou Ndour : les raisons de sa démission connu

Youssou Ndour, le célèbre chanteur et patron du groupe de presse Futur Médias (GFM), a démissionné de son poste de ministre-conseiller du président de la République, Macky Sall, et a quitté la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar. Après près de onze années de compagnonnage », Youssou Ndour a décidé de démissionner de ses fonctions de ministre-conseiller et de membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Dans un entretien avec RFI, le leader de Fekke Ma ci bolle explique pourquoi il a quitté son poste et BBY. « Nous sommes restés ensembles dix ans lors de ses deux mandats. Aujourd’hui qu’il (Macky Sall : NDLR) de ne pas se représenter, nous pensons que notre compagnonnage avec lui est arrivé à son terme. Et voilà pourquoi je lui ai demandé de quitter mes fonctions », a-t-il expliqué à RFI.