Yeumbeul nord : Deux jeunes emportés par les vagues, le corps de Faty Sy retrouvé

Yeumbeul nord est plongé dans le deuil suite à deux tragédies en mer qui ont secoué la commune .Après quatre jours de recherches intenses, le corps sans vie de Faty Sy a été retrouvé ce matin à la plage de Gadaye. Elle et Pape Cheikh ont été emportés par les vagues de l'océan. La disparition de ces deux collégiens a provoqué une onde de choc à Yeumbeul, laissant familles et amis dans un état de consternation et de douleur profonde. Malgré les efforts acharnés des équipes de recherche, l'issue est triste pour les deux familles, confrontées à la perte insurmontable de leurs proches.