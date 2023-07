Y’en a marre : ça se complique pour «Siir Tige»

Tidiane Dia, connu sur Facebook sous «Siir Tige», est manifestement dans de beaux draps. Un autre délit a été ajouté aux charges retenues initialement contre lui et qui lui valent son arrestation par la Sûreté urbaine (SU). Il s’agit de l’outrage à magistrat. D’après Libération, qui donne l’information, ce membre du mouvement Y’en a marre. Le journal précise que ce nouveau chef d’accusation est relatif à un post sur Facebook où le mis en cause tient des propos fleuris visiblement à l’encontre du juge de la chambre criminelle qui a condamné Ousmane Sonko à deux ans ferme. Initialement, Tidiane Dia était poursuivi pour offense au chef de l’État et outrage à un ministre du Culte par le biais d’un système informatique de nature à compromettre la sécurité publique. Deux publications sur Facebook étaient pointées. Libération révèle que «Sir Tige» sera présenté au procureur de la République, ce mercredi.