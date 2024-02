Washington appelle à fixer « rapidement » une nouvelle date pour la présidentielle sénégalaise

Les États-Unis se sont déclarées « profondément préoccupés » par l’annonce du report de la présidentielle initialement prévue le 25 février prochain et ont demandé qu’une nouvelle date soit fixée avec l’engagement des acteurs concernés pour une élection « libre et équitable ». « Nous sommes profondément préoccupés par la perturbation du calendrier électoral présidentiel », écrit le Bureau des Affaires africaines du département d’État dans un message publié sur le réseau social X, ex-Twitter. Samedi, le chef de l’État sénégalais a annoncé avoir abrogé le décret convoquant le corps électoral le 25 février prochain, en attendant les résultats de la commission d’enquête parlementaire visant à clarifier les conditions jugées troubles dans lesquelles la liste des candidats à la prochaine présidentielle a été établie par le Conseil constitutionnel. Washington « exhorte tous les participants au processus électoral sénégalais à s’engager pacifiquement dans l’effort important visant à fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d’une élection libre et équitable », en rappelant que l’existence au Sénégal d’une « forte tradition de démocratie et de transition pacifique du pouvoir ». Le département d’État américain note également que le président Sall a réitéré sa décision de ne pas se présenter à l’élection. « Mon engagement solennel à ne pas me présenter à l’élection présidentielle reste inchangé », a en effet déclaré Macky Sall dans sa déclaration radiotélévisée, qui induit de facto un report sine die l’élection présidentielle, à quelques heures du démarrage de la campagne. Macky Sall a dans le même temps annoncé qu’il engagerait un dialogue national ouvert afin de « réunir les conditions d’une élection libre, transparente, inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié », sans annoncer la date de sa tenue.