Walf et report : Le Khalife de Léona martèle ses vérités à Macky

Le Khalife de Léona Niassène est monté au créneau ce mercredi pour s’offusquer de la coupure du signal de Walfadjri. Il en a profité pour aussi s’exprimer sur le débat lié au report de la présidentielle. «Ça suffit. Combien de fois Walfadjri a été victime de ce genre de coupure ? et pourtant, elle n’est pas la seule télévision au Sénégal. et aucune d’elles n’a jamais été fermée», a martelé Serigne Cheikh Tidiane Khalifa Niass ce mercredi. Le Khalife de Léona Niassène demande aux autorités de rétablir immédiatement le signal de la télévision de Sidy Lamine Niass. S’adressant au chef de l’Etat, il en a profité pour s’exprimer sur le report de la présidentielle. «Macky Sall doit savoir que c’est fini pour lui. Que celui lui plaise ou pas. qu’il gâche pas son avenir. Je lui conseille, cependant, de sortir par la grande porte. Car il peut partir et revenir briguer le suffrage des sénégalais. Mais aujourd’hui.