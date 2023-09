Vols à l'arrachée, agressions... : Une dangereuse bande neutralisée

La Sûreté urbaine (Su) a mis fin aux agissements d'une bande d'agresseurs. Selon LIbération, il s'agit de M. Sy alias "Toukoussou", âge de 24 ans, se disant mécanicien domicilié à Yeumbeul Comico, et sa bande dont M. Dieng 19 ans, sans emploi domicilié à Petit Mbao, et A. L. Sylla, 28 ans, chômeur domicilié à Diakhaye. Lors de son arrestation faisant suite à l'exploitation d'informations sur les agissements d'agresseurs, le chef de la bande détenait par devers lui un sac contenant des documents au nom de Yahya Hassan, une carte nationale d'identité, une carte Gab, une carte bancaire et un ordre de virement dont le propriétaire a confirmé aux policiers avoir été victime d'un vol à l'arrachée à la date du 30 juillet 2023, renseigne le journal. Celui-ci ajoute que le sac contenait 2,3 millions de francs Cfa, selon le propriétaire. Les mis en cause auraient sévi à Touba le 14 septembre dernier. Lors des faits, détaille Libération, quatre individus à bord de deux motos et armés de coupe-coupe avaient arraché le sac d'un commerçant contenant un montant de 30 millions. Toukoussou et M. Dieng ont reconnu avoir participé à cette agression.