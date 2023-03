Vol de fréquences : : Youssou Ndour et El Hadji Ndiaye en paix

Tout est bien qui finit bien. Le satellite est descendu zéro maitre sur son orbite, de manière à annihiler définitivement le différend entre le groupe Futur Média (Gfm) et la 2STV. Youssou Ndour et El Hadji Ndiaye naviguent désormais en terre calme. Ce mercredi, le PCA du Gfm, en compagnie de son fils Birane Ndour, et de son frère Ndiaga Ndour, ont rendu visite à El Hadji Ndiaye, patron du groupe Origines SA, à ses côtés son fils Abdoul et son épouse Marème Ndiaye. Dans les locaux de la première chaine privée du Sénégal, sis à la zone industrielle de Dakar, le différend supposé de vol de fréquences opposant les deux grands groupes de presse sénégalais a été aplati, à la satisfaction de toutes les parties…Qui s’écoutent et se parlent désormais hors fréquences… Pour mémoire, le 21 juin dernier 2022, en marge de la fête de la musique et de l’anniversaire du lancement de sa chaîne de télé, El Hadj Ndiaye révélait qu’un système frauduleux de piratage à ses dépens. Non sans porter plainte contre Ndiaga Ndour, accusé d’avoir navigué illégalement sur son satellite, ce depuis 2018. Un préjudice qui lui a valu des pertes d’images lors de plusieurs grands événements. Le petit-frère de Youssou Ndour a été arrêté en octobre 2022, avant d’être relâché. Et depuis, de bonnes volontés, à l’instar de la sœur du chanteur planétaire, ne cessaient de mener les bons offices, appelant les deux protagonistes à la paix des braves.