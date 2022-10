Vol de fréquence de la 2stv : Ndiaga Ndour de la Tfm arrêté !

Du nouveau dans l’affaire de vol supposé de fréquence qui oppose le patron de la 2STV El-Hadj Ndiaye et le groupe Futurs Média. Dakaractu informe que le petit-frère de Youssou Ndour, et directeur Technique du Groupe Tfm a été arrêté, ce mardi 18 octobre 2022. Ce dernier se trouvait dans la cave du Tribunal de Dakar, font savoir nos confrères. Le directeur des programmes de la Télévision Futurs Médias avait été entendu au mois de juin, avant d’être libéré. Le patron de la 2stv, El Hadji Ndiaye avait nommément accusé Ndiaga Ndour d’avoir piraté ses fréquences et de naviguer illégalement sur le satellite. Ce, depuis 2018. Ce piratage lui aurait ainsi valu des pertes d’images lors de plusieurs grands événements que sa chaîne comptait diffuser en direct. C’est ainsi qu’il avait déposé une plainte au mois de juin .