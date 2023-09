Vol annulé sans avertissement : Des passagers d'Air Sénégal bloqués à New York dans tous leurs états

La compagnie aérienne Air Sénégal est encore pointée du doigt par ses passagers. En effet, ces derniers sont bloqués en ce moment à l'aéroport John Kennedy, alors que leur vol était prévu hier dimanche 17 septembre. Ils fustigent l’annulation de leur vol sans avoir reçu aucune information de la compagnie. Parmi eux, l’ancien député Théodore Monteil qui dénonce cette situation. « Mes enfants étaient en vacances aux États-Unis. Je suis venu depuis le 7 septembre dernier pour repartir avec eux. Notre billet de retour au Sénégal était prévu pour le dimanche 17 septembre. Nous nous sommes déplacés jusqu'à l’aéroport le jour J pour apprendre que notre vol a été annulé. Non seulement nous n'avons pas été avertis par la compagnie, mais aussi, il n'y avait personne pour nous guider. Et pire, ils nous ont orientés dans un hôtel où l'on a droit qu'au petit-déjeuner. Le déjeuner et le dîner ne sont pas pris en charge. C'est irrespectueux la manière dont Air Sénégal traite ses clients », déplore-t-il sur les ondes de RFM.