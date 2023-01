Visite technique : Gora Khouma propose l’ouverture de centres de contrôle dans les régions

Au «ministère en charge des Transports terrestres de prendre une mesure rendant obligatoire le passage gratuit du contrôle technique à Dakar pour tous les véhicules de transport de personnes et de marchandises et suspendant pour une période de 3 mois les visites techniques des véhicules particuliers». C’est la sixième mesure parmi les 22 prises par le Premier ministre, lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière, le 9 janvier à Diamniadio. Une question qui, selon Gora Khouma, est «irréfléchie» et risque de causer beaucoup de désagréments et du désordre. Des propos tenus au micro de RFM. «Nous ne sommes pas d’accord sur un des points, à savoir que tous les véhicules viennent à Dakar passer la visite technique. Ce n’est pas responsable», a affirmé Gora Khouma. Le secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal préconise à l’État de s’atteler à l’ouverture de centres de contrôle dans les régions.