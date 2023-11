Visite au cap manuel: Déthié Fall exige la libération "immédiate" de Sonko

Le leader du PRP s'est rendu au cap manuel ce mercredi pour rendre visite à Ousmane Sonko. Déthié Fall qui donne des nouvelles rassurantes du leader de l'ex Pastef , exige au Pr Macky Sall sa libération immédiate. Voir post. Chers compatriotes, Ce mercredi 29 novembre 2023, nous avons rendu visite à notre frère et ami, le Président Ousmane SONKO, à la M.A.C. de Cap Manuel. Je loue sa grande sérénité et haute dignité face à cette épreuve. Sa place n’est pas la prison et je demande au Président Macky SALL d’œuvrer immédiatement à sa libération. Nous lui réitérons notre total et indéfectible soutien et militons pour une élection présidentielle inclusive et transparente qui verra la participation de tous dont le Président Ousmane SONKO. Déthié FALL, Président du PRP, Candidat de « DÉTHIÉFALL2024 » à l’élection présidentielle de 2024