Visite au Sénégal : Ce que risque Juan Branco

L’Etat compte arrêter Juan Branco, dont l’apparition surprise fut la principale attraction de la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko. « L'Etat va traquer Branco, l'arrêter en exécution du mandat d'arrêt international. La police et la gendarmerie sont à ses trousses. Il sera arrêté et ses complices aussi. Branco est un fugitif », a déclaré une source judiciaire de Seneweb. « Si on l'arrete il y aura un mandat de dépôt demain. Les FDS ont lancé l'opération 24h Chrono pour l'arrêter », poursuit-elle.