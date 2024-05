Visite: Les annonces du ministre Moussa Balla Fofana à la décharge de Mbeubeuss

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire s’est rendu, ce vendredi 17 mai 2024, à la décharge de Mbeubeuss, dans le département de Keur Massar pour évaluer la situation sur le terrain. Cette visite a, aussi, permis de mettre en lumière les nombreux défis et enjeux liés à la gestion des déchets dans cette zone critique. PROMOGED, seuls 12% des fonds ont été utilisés sur une période de trois (3) ans En effet, la décharge de Mbeubeuss demeure une exploitation traditionnelle où plus de 3000 récupérateurs travaillent quotidiennement dans des conditions précaires. La situation des travailleurs sur le terrain est préoccupante. Cependant, le ministre Moussa Balla Fofana a constaté que, malgré les financements importants alloués par le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (PROMOGED) soit 206 milliards de F CFA seulement 12% des fonds ont été utilisés sur une période de trois (3) ans. Une sous-utilisation, d’après lui, qui soulève des questions face à l'urgence écologique de la situation. Cette décharge représente une véritable bombe écologique. Les riverains souffrent énormément des conséquences environnementales et sanitaires liées à la gestion inadéquate des déchets. Une raison pour Moussa Balla Fofana de souligner l’urgence de mettre en place des solutions techniques et mécaniques pour traiter et valoriser les déchets de manière sécuritaire, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement. La présence des enfants dans la décharge sera désormais interdite Le gouvernement vise à inverser cette tendance. Des discussions avec les partenaires techniques sont annoncées pour pouvoir poursuivre la collaboration malgré les défis actuels. Selon, le ministre de l’Urbanisme des mesures strictes seront mises en place pour améliorer les conditions de travail sur le site. Parmi elles figure l’interdiction de la présence des enfants sur le site. Les récupérateurs ont déclaré que «cette visite marque le début d'une nouvelle ère dans la gestion des déchets à Mbeubeuss ». Ils ont également listé un chapelet de doléances à l'autorité.