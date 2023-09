Violentes pluies à Dahra Djoloff : 3 blessés graves et d'énormes dégâts matériels

La commune de Dahra, située dans la région de Louga, a été le théâtre de fortes pluies accompagnées de rafales de vent dévastatrices dimanche 24 septembre vers 16 heures. Ces intempéries ont provoqué d'importants dégâts matériels et causé trois blessés graves, confie Rewmi Quotidien. Plusieurs habitations et commerces ont été durement touchés, avec des toits de maisons arrachés et des fils téléphoniques coupés. Le centre-ville de Dahra ainsi que certains endroits publics se sont retrouvés inondés à la suite de ces pluies torrentielles. L'un des incidents les plus graves a été l'effondrement du mur de clôture d'une maison située dans le quartier Dahra Mbayene, à proximité de la pharmacie Yakaar. Cette tragédie a entraîné des blessures graves pour trois commerçants originaires de Touba qui se trouvaient sur les lieux. Les victimes, qui avaient occupé cet espace depuis le matin pour le marché hebdomadaire de Dahra, ont été transportées en urgence au centre de santé de Dahra pour recevoir des soins. Les autorités locales sont actuellement mobilisées pour évaluer l'ampleur des dégâts et prendre des mesures d'urgence pour aider les victimes.