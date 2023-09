Violentes manifestations à Khossanto: le ministre de l'Intérieur et celui des Mines attendus sur les lieux

Les ministres de l’Intérieur, Antoine Dione et celui des Mines, Oumar Sarr sont attendus ce mardi à Saraya où de violents affrontements ont causé la mort à 2 personnes et plusieurs blessés. Ces violentes manifestations font suite à la modification et au remplacement de l'arrêté N° 033/PD/SRY du 16 août 2016 portant création de commission chargée du recrutement locale de la main d'œuvre non qualifiée. Selon les informations du journal L’Observateur, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kédougou, Baye Thiam a aussitôt ordonné l’ouverture d’une enquête qu’il a confiée aux pandores de la Brigade de recherches de Tambacounda. Ces enquêteurs ont rallié, muni de leur arsenal d’enquête, la commune de Khassonto. D’ailleurs, ils ont déjà commencé les investigations.