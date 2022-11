Violent incendie à Ndam (Koumpentoum) : 08 Tonnes de maïs réduites en cendres; le SOS dun maitre coranique

L’émoi et la consternation totale sont les sentiments les mieux partagés chez les populations de la commune de Ndam dans le département de Koumpentoum. Un incendie d’une rare violence s’y est produit avant de se propager dans le domicile du marabout Modou Mbacké Sy, propriétaire d’un « daara ». Huit (08) tonnes de maïs ont été réduites en amas de cendres. Des vives destinées à la consommation des nombreux talibés. Vulcain ! Les dieux du feu sont-ils en colère jusqu’à éprouver les populations de la commune de Ndam dans le département de Koumpentoum ? Tout porte à le croire au vu des nombreux dégâts enregistrés. En effet, c’est dans la journée de vendredi que le feu s’est déclenché dans une maison contiguë au domicile du marabout Modou Mbacké Sy qui est une école coranique. Du fait du vent violent et frais qui soufflait ce jour dans cette partie de la région orientale, les flammes ont vite atteint leur vitesse de croisière emportant tout sur leur passage. L’importante quantité de maïs estimée à huit (08) Tonnes récoltées pendant cet hivernage et appartenant au maire coranique a été réduite en amas de cendres. D’où le cri de détresse du marabout : « Les dégâts sont inestimables parce que c’est la consommation de tous les élèves coraniques du village et de ses environs qui a été dévastée. Ces évènements sont fréquents durant cette période de l’année, où les vents sont un peu violents dans notre localité qui souffre d’un manque criard d’eau faute de forages. C’est le moment aussi d’attirer l’attention sur la commune qui n’est pas toujours lotie. Nous ne connaissons pas les causes de l’incendie, mais probablement c’est venu d’une chambre en paille d’à côté. Nous sollicitons l’appui pressant des autorités, parce que c’est un sinistre qui a causé beaucoup de désagréments aux élèves coraniques et aux familles». Le maître coranique fait savoir que le feu s’est déclaré vers 9 heures et n’a été maîtrisé qu’au-delà de 12 heures, après avoir fini de s’étendre à plusieurs concessions. Les pandores de la brigade de Koumpentoum qui ont procédé aux constatations d’usage ont ouvert une enquête pour déterminer les véritables circonstances de ce sinistre