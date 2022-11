Violences faites aux femmes : Gabrielle Kane charge l'État

Lors d’une cérémonie de remise d’un appareil d’échographie au poste de santé de Malika, la présidente de l’Association d’appui et de protection des femmes victimes de violences assène ses vérités à l'État. «Aujourd’hui, c’est inadmissible et c’est une violence étatique que les femmes du département de Keur Massar n’aient pas un appareil d’échographie», déclare Gabrielle Kane. Pour la féministe, il est grand temps que les responsables politiques, avec tous les budgets qui sont votés annuellement, aient l’intelligence de régler certaines urgences. Car, dit-elle dans "Libération", "c'est impensable que cette localité n’ait pas de prise en charge pour les femmes enceintes. La présidente de l’Aprofev espère ainsi que l’année prochaine, l’Etat, le ministre de la Femme et celui de la Santé prendront leurs responsabilités, parce que jusqu'à présent ils n’ont fait aucun effort pour accompagner les femmes vivant dans les communes, déplore Gabrielle Kane.