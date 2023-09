Violences à Khossanto: Khalifa Sall appelle au respect du droit des communautés

Le leader de la coalition Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a vigoureusement dénoncé les violences à Khossanto, qui ont fait deux morts, après des affrontements entre manifestants et forces de sécurité. "Le bilan tragique de deux morts et plusieurs blessés nous rappelle l'urgence de trouver des solutions durables aux problèmes qui affligent la région orientale", estime-t-il sur X. L'ex maire de Dakar indique que "pour apaiser la tension sociale, il est impératif de créer des opportunités équitables, ouvertes à tous, sans exclusion". Il en appelle ainsi "au respect strict des droits des communautés impactées par les exploitations minières et le recrutement de la main-d'œuvre locale sur les sites d'orpaillage" mais aussi "à privilégier le dialogue pour une solution définitive à ce conflit, car c’est ensemble que nous pourrons réaliser un avenir meilleur pour tous les citoyens du Sénégal".