Viol sur un garçon de 13 ans à Pikine : Le célèbre communicateur traditionnel se nomme…

Un célèbre communicateur traditionnel a été arrêté à Pikine Ouest pour pédophilie et acte contre nature. Son nom a été dévoilé Le nom de Mamadou Mbaye Garmi, communicateur traditionnel et animateur à la TFM a été lié à la sordide affaire de mœurs qui secoue Pikine. Il a été accusé à tort d’avoir abusé sexuellement d’un garçon de 13 ans. Il n’en rien. En réalité, le vrai mis en cause, rapporte Libération, se nomme Macoumba Mbaye dit «Mankou». Le journal souligne qu’il anime, tous les 15 jours, à la radio Oxy Jeunes de Pikine, une émission de lutte. Il a été placé en garde à vue pour actes contre nature, et pédophilie. L’homme aurait sodomisé le garçon de 13 ans au niveau du centre culturel Léopold Senghor, lundi dernier dans la soirée. C’est le lendemain seulement que les choses ont éclaté. En effet, le comportement du garçon, ce jour là, a inquiété ses parents qui l’ont questionné. Il leur a raconté sa mésaventure, accusant ainsi le communicateur traditionnel.Aussitôt, ils ont décidé de saisir les limiers du commissariat de Pikine. C’est ainsi que les policiers sont allés cueillir le suspect chez lui, dans la nuit du mercredi;