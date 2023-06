Viol présumé sur 27 filles à Touba : La Justice aux trousses de Serigne Khadim Mbacké

L’affaire de viol présumé sur 27 filles dans un daara est traumatisante. Le présumé bourreau, le maître coranique, Serigne Khadim Mbacké, a disparu dans la nature. Selon le ministère de la Femme, de la famille et de la protection des enfants, les familles des victimes «ont porté plainte devant les juridictions compétentes et le présumé violeur est activement recherché». Il rappelle qu’il ne ménagera «aucun effort» pour que «la Justice soit rendue dans toute sa rigueur». Le ministère de la Femme, de la famille et de la protection des enfants annonce avoir «engagé ses services pour prendre en charge l’accompagnement psycho-social et juridique des enfants».